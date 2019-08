Ambiente: Costa, bene Consiglio di Stato su spiagge pugliesi plastic free

- "Mi complimento con il Consiglio di Stato per questa decisione di oggi che evidenzia nelle motivazioni la legittimità dell'ordinanza plastic free della Regione Puglia". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha commentato, in una nota, la decisione del giudice del Consiglio di Stato che ha accolto l'istanza cautelare della Regione che di fatto sospende il provvedimento del Tar Puglia che aveva precedentemente congelato l'ordinanza spiagge plastic free. "Colgo l'occasione per ribadire che il mio ministero ed i suoi tecnici sono a completa disposizione delle amministrazioni locali per supportarle nel percorso di eliminazione della plastica monouso dai loro territori attraverso delle ordinanze plastic free. Insieme - ha concluso Costa - troveremo le soluzioni migliori che garantiscano gli enti locali da impugnabilità e ricorsi amministrativi".(Com)