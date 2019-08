Albania: presidente Meta respinge modifiche a legge su Partenariato pubblico privato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche apportate alla legge non prevedono l'attuazione del divieto di offerte non richieste nel caso di "proposte per la costruzione di porti, aeroporti, per la produzione e la distribuzione di energia elettrica, l'energia per il riscaldamento e la distribuzione del gas" le quali però non approfitteranno di un bonus di punti nelle gare che poi vengono indette per la realizzazioni di questi progetti, come successo fino adesso. Secondo il ministero delle Finanze, le modifiche prevedono inoltre "anche il rafforzamento del ruolo di monitoraggio e di controllo non solo nella fase di presentazione ma anche di attuazione dei progetti". Intanto il governo ha già attuato un cambio delle procedure per le concessioni per la costruzione di assi stradali tramite la formula di Partenariato pubblico privato. Su proposta del ministero delle Infrastrutture, la parola finale non spetterà più al governo ma al parlamento. (segue) (Alt)