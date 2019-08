Albania: opposizione su operazione contro economia sommersa, "uno show del governo"

- L'opposizione albanese di centro destra, guidata da Lulzim Basha, considera la vasta operazione contro l'economia sommersa intrapresa dalle autorità "lo show di turno del governo". "Stiamo assistendo ad uno spettacolo stravisto, nel quale viene colpito qualche imprenditore e punito qualche direttore non importante dell'amministrazione pubblica, per giustificare il furto che il governo realizza con i propri oligarchi e il mancato incasso degli introiti", ha dichiarato Jorida Tabaku, ex deputato del Partito democratico di Basha. Secondo la polizia albanese, sono stati avviati procedimenti penalinei confronti di 72 persone tra funzionari pubblici e imprenditori, nell'ambito dell'operazione indetta dalle autorità contro l'economia sommersa. Le accuse sarebbero quelle di "evasione fiscale", "mancato pagamento delle imposte", "occupazione in nero", "contrabbando" "contraffazione" e "costruzioni abusive". (segue) (Alt)