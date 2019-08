Egitto: 47 isole del Mar Rosso passano sotto la giurisdizione militare

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha definito come “strategiche” per le forze armate 47 isole nel Mar Rosso. Lo si apprende dalla Gazzetta ufficiale. Le isole in questione sono da lungo tempo sotto l’amministrazione egiziana. Al Sisi le ha ora poste sotto la giurisdizione militare perché “terre di importanza strategica”. Va ricordato che nel 2017 fortissime polemiche aveva provocato la decisione dello stesso Al Sisi di cedere all’Arabia Saudita le isole di Tiran e Sanafir, sempre nel Mar Rosso.(Cae)