Argentina: elezioni primarie, oggi comizi di chiusura principali candidati (7)

- Le primarie che si terranno l'11 agosto in Argentina, in preparazione delle presidenziali di ottobre, rischiano ad ogni modo di essere poco più che simboliche. Tutte e nove le coalizioni che si presentano hanno risolto previamente i dibattiti interni e presentato infatti una candidatura unica di presidente e vicepresidente. "Dobbiamo ripensare il meccanismo delle primarie, stiamo organizzando un'elezione con un costo altissimo per non dirimere nessuna candidatura", ha dichiarato in questo senso al quotidiano "La Nacion" il Sottosegretario agli affari politici del governo, Adrian Perez. "Con la presentazione di liste uniche si perde il senso delle elezioni interne", ha aggiunto il funzionario. Lo stesso Perez ha stimato il costo delle primarie in circa 100 milioni di euro, una cifra che alcuni politici avevano proposto destinare piuttosto alla creazione di infrastrutture. (segue) (Abu)