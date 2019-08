Grandi navi: Toninelli, Mit punta a ormeggi diffusi, basta invasione Giudecca

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, in audizione alla Camera davanti alla commissione Trasporti sul passaggio delle Grandi navi nella laguna di Venezia, ha rimarcato: "L’attività del Ministero è stata da subito orientata a ricercare ormeggi temporanei diffusi per non assistere più all’invasione della Giudecca da parte dei palazzi galleggianti, con le polemiche e i rischi che ciò comporta". (Rin)