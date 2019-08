Malawi: nuova protesta contro rielezione Mutharika, migliaia di persone in strada

- Migliaia di persone sono tornate a protestare in Malawi contro la rielezione del presidente Peter Mutharika allo scrutinio dello scorso 21 maggio, chiedendo le dimissioni della presidente della Commissione elettorale, Jane Ansah. Lo riferiscono i media locali, precisando che la marcia, indetta ieri dalla Coalizione dei difensori per i diritti umani con il nome di "Walk of the Million", mirava ad attirare un totale di un milione di manifestanti nelle tre principali città del paese, Mzuzu, Lilongwe e Blantyre. In quest'ultima gli organizzatori hanno stimato che alla manifestazione hanno partecipato oltre 20 mila persone in modo pacifico, mentre nella capitale sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine, alcuni negozi sono stati saccheggiati ed auto date alle fiamme. Grandi città come Lilongwe, Blantyre, Mzuzu e Rumphi sono state le scene delle proteste post-elettorali dopo i controversi risultati delle elezioni presidenziali di maggio, dove Mutharika è stato riconfermato alla guida del paese con il 38,6 per cento delle preferenze contro il 35,4 per cento del leader di opposizione Lazarus Chakwera e il 20,2 per cento del vicepresidente Saulos Klaus Chilima. Il presidente ha criticato i manifestanti accusandoli di voler trasformare il Malawi in uno "Stato senza legge". (segue) (Res)