Malawi: nuova protesta contro rielezione Mutharika, migliaia di persone in strada (2)

- La Coalizione dei difensori dei diritti umani è stata fra le promotrici di una serie di dimostrazioni seguite alle elezioni presidenziali dello scorso 21 maggio. Di recente l'organizzazione non governativa Amnesty International ha contestato l'arresto di due attivisti per presunta frode e sottrazione di denaro, avvenuto durante le manifestazioni di protesta contro la rielezione del presidente Peter Mutharika di inizio luglio. "Queste accuse sono uno stratagemma per molestare e intimidire i due attivisti e costringerli a porre fine alle continue proteste post-elettorali", ha dichiarato il direttore di Amnesty per l'Africa meridionale, Muleya Mwananyanda, chiedendo "l'immediato ed incondizionato rilascio" del vicepresidente della Coalizione dei difensori dei diritti umani, Gift Trapence, e del reverendo MacDonald Sembereka. Amnesty ha quindi invitato le autorità del Malawi a "smettere di reprimere" i diritti alla libertà di espressione, riunione pacifica e associazione: "organizzare e partecipare a proteste pacifiche non è un crimine", ha dichiarato Mwananyanda, per il quale il governo di Lilongwe "prende di mira le voci dissenzienti" e "usa accuse a fini politici" per metterle a tacere. In Malawi, ha concluso, "il diritto alla libertà di espressione, riunione pacifica e associazione deve essere pienamente rispettato, protetto, promosso e attuato". La proclamazione di Mutharika è avvenuta dopo che l'Alta corte del Malawi ha revocato la sua ingiunzione alla Mec di rinviare "a data da destinarsi" la diffusione dei risultati definitivi, imponendo la revisione giudiziaria dei ricorsi per brogli presentati in 10 distretti del paese. (Res)