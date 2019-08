Roma: un pusher in manette e 2 ambulanti multati a Trastevere dai carabinieri

- Ancora controlli dei carabinieri a Trastevere. La scorsa sera una persona è stata arrestata, due sono state segnalate e due venditori ambulanti sono stati multati. Inoltre sono state accertate 4 violazioni dell’ordinanza sindacale antialcol. A finire in manette un romano di 50 anni, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, sorpreso in atteggiamento sospetto in piazza di San Calisto. Durante le verifiche effettuate dai carabinieri, l’uomo è stato trovato in possesso di decine di dosi di cocaina pronte per essere smerciate e di 140 euro ritenuti provento dell’attività illecita. I due segnalati sono uno studente romano di 20 anni che è risultato positivo all’alcol test alla guida della sua auto, e un 49enne originario di Formia, da tempo domiciliato a Roma, che gironzolava in piazza Mastai con addosso una modica quantità di marijuana. I multati sono due venditori ambulanti, un tunisino e un romano entrambi 37enni, sanzionati per 10.328 euro perché sprovvisti dell’autorizzazione alla vendita di merce in area pubblica. Infine altre 4 sanzioni amministrative sono state elevate a 4 persone sorprese in piazza Trilussa a consumare bevande alcoliche oltre gli orari limite stabiliti dall’ordinanza antialcol. Ad effettuare i controlli decine di militari della compagnia di via Garibaldi, di altri comandi del gruppo carabinieri Roma e dell’8° reggimento Lazio(Rer)