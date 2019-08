Sanità Lazio: Simeone (FI), ok a videosorveglianza nei pronto soccorso, ma migliorare accoglienza

- "Questa mattina mi sono recato unitamente al capogruppo Aurigemma presso il pronto soccorso del policlinico Umberto I per esprimere solidarietà ai medici aggrediti presso la struttura d'emergenza nella giornata di lunedì. Per l'occasione abbiamo avuto modo di incontrare il dottor Ferdinando Romano, direttore sanitario aziendale". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Non vi è dubbio - aggiunge - che si pone come prioritario il problema della sicurezza del personale sanitario. Come componente dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari intendo battermi su due fronti: 1) il miglioramento della fase dell'accoglienza nei Pronto Soccorso, 2) la presenza o l'implementazione della vigilanza nelle strutture ospedaliere, per dare adeguate garanzie di sicurezza agli operatori. Anche a costo di inserire i vigilantes della Regione Lazio nei nosocomi romani". (segue) (Com)