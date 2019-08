Sanità Lazio: Simeone (FI), ok a videosorveglianza nei pronto soccorso, ma migliorare accoglienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono inoltre pronto - aggiunge - a sostenere la battaglia per il potenziamento della videosorveglianza, strumento importante e possibile deterrente contro le aggressioni in corsia. I pronto Soccorso in particolare sono presi d'assalto e nel periodo estivo si registrano picchi elevati di accessi, con punte fino a 130-140 utenti per struttura. Un fenomeno conosciuto nelle principali strutture ospedaliere romane, dovuto in buona parte alla carenza di organico. E' proprio degli ultimi giorni la statistica elaborata dall'Amsi, secondo la quale servono 2500 medici specialisti solamente nei pronto soccorso. La mancanza di specialisti sta determinando in molti ospedali seri problemi di funzionamento, nei grandi centri urbani come pure nelle piccole realtà di provincia, dove c'è il rischio reale di chiudere servizi. Proprio per questo motivo occorre assolutamente aumentare i contratti di specializzazione tenendo conto del reale fabbisogno di specialisti nei prossimi anni. È fondamentale procedere ad uno sforzo straordinario per sbloccare concorsi, assumere personale, procedere alle stabilizzazioni, investire maggiori risorse e accelerare i processi". (Com)