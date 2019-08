Grandi navi: Toninelli, auspico presto soluzione condivisa

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, in audizione alla Camera davanti alla commissione Trasporti sul passaggio delle Grandi navi nella laguna di Venezia, al termine del suo intervento davanti ai commissari, ha affermato: "Avendo appurato la complessità dei problemi legati a questa tematica, il mio auspicio è che tutte le istituzioni coinvolte si confrontino in modo costruttivo nel comune interesse di giungere quanto prima a una soluzione condivisa che preservi l’unicità del patrimonio artistico e architettonico della città di Venezia, da anni lasciata in balia della sorte da chi mi ha preceduto". (Rin)