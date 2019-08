Siria: Usa e Turchia raggiungono accordo di massima su zona di sicurezza

- Stati Uniti e Turchia hanno raggiunto un accordo di massima sul piano per la realizzazione di una zona di sicurezza lungo la frontiera settentrionale della Siria. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Ankara al termine di tre giorni d’intensi colloqui tra ufficiali militari dei due paesi. L’intesa si articola su alcuni “punti chiave”, il primo dei quali prevede che la zona di sicurezza sia “un corridoio di pace” per i rifugiati siriani che attendono di tornare nel proprio paese. Si tratta di un’importante concessione per la Turchia, che attualmente ospita circa 3,6 milioni di siriani. Una presenza sempre più invisa alla popolazione locale e utilizzata politicamente dall’opposizione per erodere il consenso del presidente Recep Tayyip Erdogan. Anche sull’ampiezza della zona di sicurezza – tra i 30 e i 40 chilometri, scrive il ministero della Difesa turco – Ankara registra un’importante vittoria diplomatica. Gli Stati Uniti avevano fatto sapere nei giorni scorsi di ritenere esagerata la richiesta turca e spingevano per un’area ampia circa la metà. All’interno della zona di sicurezza, i militanti curdi delle Unità di protezione dei popoli – che la Turchia considera terroristi – saranno “espulsi e costretti a cedere le armi pesanti in loro possesso”. (segue) (Tua)