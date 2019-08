Siria: Usa e Turchia raggiungono accordo di massima su zona di sicurezza (2)

- Inoltre, “tutti i tunnel, le postazioni e le fortificazioni” costruite dalle Ypg all’interno della zona di sicurezza saranno “distrutti”. “Durante i colloqui, è stata discussa nel dettaglio l’immediata attuazione delle misure volte ad affrontare le questioni di sicurezza poste dalla Turchia. A questo proposito, come primo passo nella realizzazione di una zona di sicurezza è stata programmata l’istituzione di un centro di Centro congiunto operativo in Turchia per il coordinamento e il controllo con gli Stati Uniti”, si legge ancora nel comunicato. La notizia è stata confermata anche dall’ambasciata degli Stati Uniti ad Ankara. Nelle scorse settimane la Turchia aveva fatto sapere che, in caso di mancato accordo con gli Usa sulla zona di sicurezza, le sue forze armate avrebbero lanciato la terza operazione militare nel nord della Siria degli ultimi tre anni, concentrandosi stavolta sui territori a est del fiume Eufrate. La proposta di una zona di sicurezza è stata avanzata la prima volta lo scorso inverno dal presidente statunitense Donald Trump. (Tua)