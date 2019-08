Balcani: Istituto di Vienna, "deludente andamento delle esportazioni nel 2019" (3)

- Le esportazioni albanesi nel primo semestre del 2019, ammontarono a 152,2 miliardi di lek (1,25 miliardi di euro), registrando un calo del 3,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, (- 50 milioni di euro). Il maggiore calo si è verificato per le vendite del gruppo "Minerali, combustibili e energia elettrica", -4,5 per cento, seguito da quelle del gruppo "Materiali edili e metalli", -1,8 per cento e "Tessili e calzature", -0,7 per cento. In calo anche le esportazioni verso l'Italia. (segue) (Alt)