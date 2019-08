Balcani: Istituto di Vienna, "deludente andamento delle esportazioni nel 2019" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il made in Albania finito sul mercato italiano è stato di 75,7 miliardi di lek (622,8 milioni di euro) ossia 0,9 per cento in meno, rappresentando il 64,9 per cento del totale destinato ai paesi dell'Unione europea, e 49,8 per cento di quello finito sul mercato mondiale. Circa il 64 per cento dei prodotti venduti in Italia è rappresentato da quelli del gruppo "Tessili e calzature", cioè dell'industria manifatturiera, la cui materia prima giunge dall'Italia. Al secondo posto con un incidenza di poco meno del 10 per cento, i prodotti del gruppo "Materiali edili e metalli", seguito da "Macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio", con circa 7 per cento. (Alt)