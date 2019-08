Tpl Roma: Sammarco (FI), invece di rinunciare ad auto, romani rinunceranno a vivere in Capitale

- Dopo la presentazione del Pums, piano urbano della mobilità sostenibile, da parte della sindaca di Roma Virginia Raggi "più che a rinunciare all'auto in città i romani rinunceranno a viverci", commenta Gianni Sammarco, responsabile della comunicazione di Forza Italia Lazio. "La Raggi non sarà ricandidata per volontà del suo stesso Movimento - prosegue -, ma non volendo essere ricordata solo per qualche sgombero a caso, vuole lasciare compiacendosi nell'idea di città green che con 38 km in più di rete metropolitana, 58 km di rete tramviaria e 293 di piste ciclabili diventerà un cantiere a cielo aperto".(Com)