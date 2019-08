Viabilità Roma: Raggi, anche circonvallazione Ostiense entra a far parte di #Stradenuove

- "Anche Circonvallazione Ostiense entra a far parte di #Stradenuove. Si stanno completando in queste ore, con il rifacimento della segnaletica stradale, i lavori sul manto stradale di una delle arterie di traffico più importanti dell’VIII Municipio, nel tratto da via Carlo Citerni ad altezza del Ponte Settimia Spizzichino. Nel frattempo l’Ama provvederà alla pulizia delle corsie centrali e delle strade laterali". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. (rer)