Moldova: conflitto Transnistria, Tiraspol accusa Chisinau per sospensione negoziati (3)

- Secondo quanto aggiunge il rapporto, nella collaborazione con la Russia, uno dei passi più importanti fatti da Tiraspol è stata l'apertura a Mosca della rappresentanza ufficiale della Repubblica Moldava nella Federazione Russa, guidata da Leonid Manakov, vicepresidente dell'Ordine degli avvocati russi. "Per quanto riguarda l'Ucraina, il ministero degli Affari esteri della Transnistria è in costante contatto con la sua ambasciata in Moldova e il ministero degli Affari esteri per le questioni di difesa degli interessi delle imprese transnistriane, della circolazione dei cittadini e dei mezzi di trasporto sul territorio ucraino, nonché riguardo alle questioni consolari", conclude il rapporto. (Moc)