Urbanistica: "Reinventiamo Roma", al via a fine agosto manifestazione interesse per recupero spazi abbandonati a San Lorenzo (2)

- "Si tratta di un nuovo approccio alla città basato sulla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato lanciato con il progetto ReinvenTIAMO Roma. Un piano per la rigenerazione della Capitale con una visione che pone al centro del suo sviluppo un nuovo modo di abitare, di costruire relazioni urbane e di sviluppare il tessuto produttivo nel suo insieme. In questa visione si inserisce il programma di rigenerazione urbana in via dei Lucani. Un percorso nuovo, impegnativo ma necessario per dimostrare ai cittadini che il pubblico ha il dovere di esercitare il suo potere di programmazione e trasformazione del territorio. Siamo certi - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi - che questo programma porterà ad un riscatto non solo di uno spazio che merita di essere riqualificato ma anche di un riscatto della città che non può che realizzarsi oggi in una collaborazione sana tra pubblico e privato. Questo programma è forse l'esempio più simbolico di questa collaborazione. Nel caso in cui questo percorso non vedrà le risposte auspicate l'amministrazione, come già annunciato, dichiarerà la pubblica utilità destinando l'area a verde e servizi e sottoponendola al vincolo di esproprio". (segue) (Com)