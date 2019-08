Urbanistica: "Reinventiamo Roma", al via a fine agosto manifestazione interesse per recupero spazi abbandonati a San Lorenzo (3)

- "Entra nel vivo un percorso che può essere visto come un prototipo anche per altre aree abbandonate di proprietà privata in città - sottolinea l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori - Roma Capitale dopo anni di abbandono di un'area urbana vuole affermare il prevalere dell'interesse pubblico e lo fa agendo sui limiti della proprietà privata allo scopo, come recita la nostra Costituzione, di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Una procedura che ha l'obiettivo, attraverso l'utilizzo combinato di un insieme di norme, tra cui la legge sulla rigenerazione urbana, di trasformare un'area degradata, frammentata e divisa tra diversi proprietari ricorrendo al confronto tra privati sulla base di una chiara iniziativa pubblica. All'interno di un percorso articolato in diverse fasi troverà ampio spazio la partecipazione per definire in maniera più ampia e inclusiva il mix funzionale condiviso con il territorio. In questo modo rimettiamo insieme una triangolazione importante: indirizzo pubblico, investimento privato, bisogni dei territori. Una pianificazione complessa che vuole stabilire una modalità che può essere ripetibile in altri luoghi della città e che si inserisce in una visione più ampia definita dal programma ReinvenTIAMO Roma. Crediamo che le risposte arriveranno e attraverso un confronto concorrenziale si arriverà a un progetto definitivo". (Com)