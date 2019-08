India: Pakistan convoca sessione del Comitato di sicurezza per discutere delle tensioni del Kashmir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro pakistano Imran Khan ha convocato oggi una sessione del Comitato di sicurezza nazionale (Nsc), la seconda in una settimana, in seguito alla decisione dell'India di revocare lo status speciale del suo stato Jammu e Kashmir. Nuova Delhi ha revocato l'articolo 370 della costituzione, che aveva garantito a Jammu e Kashmir un grado di autonomia per decenni. Il primo ministro pakistano Imran Khan ha affermato che il suo paese intendeva discutere la situazione alle Nazioni Unite. Il Pakistan ha tenuto una riunione del Nsc domenica per discutere del presunto uso di bombe a grappolo da parte delle forze armate indiane lungo la linea di controllo nella contesa regione del Kashmir, a seguito della decisione di Nuova Delhi di potenziare le sue forze in Jammu e Kashmir. (segue) (Inn)