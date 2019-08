Napoli: domani il ministro Locatelli incontra la stampa

- Alle 10.30 di domani, il ministro per la Famiglia Alessandra Locatelli incontrerà la stampa a Napoli, presso l'Hotel Ramada, in via Galileo Ferraris 40, nelle adiacenze di piazza Garibaldi. (Ren)