Ricerca: European XFEL di Amburgo e Politecnico di Milano realizzano macchina per fotografare atomi, proteine e virus ad altissima velocità (2)

- Un singolo impulso di luce ha una durata di poche decine di femtosecondi ma è sufficiente affinché il rivelatore DSSC possa registrare un'immagine caratteristica del campione in analisi. Tuttavia, per studiare efficacemente oggetti tanto minuscoli, non è sufficiente un'unica "fotografia" con raggi X ma una serie scattata a intervalli ravvicinatissimi che finora non aveva una "pellicola" capace di fissare 4,5 milioni di immagini al secondo prodotte da raggi X a bassa energia. È un enorme passo in avanti, se paragonato alla precedente generazione di sorgenti e rivelatori di raggi X, che moltiplicherà esponenzialmente il numero di analisi possibili in tempi incomparabilmente più brevi. (segue) (Com)