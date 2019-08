Ricerca: European XFEL di Amburgo e Politecnico di Milano realizzano macchina per fotografare atomi, proteine e virus ad altissima velocità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team del Politecnico di Milano, costituito da Andrea Castoldi, Carlo Fiorini e Chiara Guazzoni, ha coordinato lo sviluppo dell'elettronica di lettura a basso rumore e la calibrazione del rivelatore DSSC. Andrea Castoldi, del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e associato all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è il responsabile del team del consorzio per la calibrazione del rivelatore: "La sfida di realizzare un rivelatore di immagini con prestazioni ben oltre la frontiera attuale è stata un'esperienza importante e stimolante per tutti noi e per i numerosi studenti di dottorato e post-doc che hanno contribuito con entusiasmo allo sviluppo di DSSC in un contesto internazionale di eccellenza. Aver dimostrato la capacità di registrare a tale velocità immagini di raggi X a bassa energia con risoluzione di singolo fotone è un passo significativo che consentirà di sfruttare appieno le nuove tecniche di indagine con impulsi ultra corti. Il successo ottenuto è una testimonianza dell'ottimo livello della ricerca svolta presso il Politecnico di Milano e della sua competitività a livello internazionale". (Com)