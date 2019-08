Congo-Kinshasa: Glencore, possibile chiusura produzione in miniera di cobalto Mutanda (2)

- A febbraio la compagnia cinese Zhejiang Huayou Cobalt ha annunciato che investirà 147,2 milioni di dollari per la realizzazione di un progetto minerario in Rdc. Secondo il sito d’informazione “African Review”, il progetto sarà realizzato nella regione di Lukuni, nel sud del paese, e avrà una capacità produttiva annuale di 30 mila tonnellate di rame elettrodepositato, materia prima ampiamente utilizzata nei settori delle apparecchiature elettriche e della produzione di macchinari. Huayou ha già costruito due raffinerie di cobalto nella regione di Luiswishi, nella provincia meridionale del Katanga, dopo aver acquistato i diritti minerari dalla congolese Générale des Carrières et des Mines (Gecamines) nel 2015. Il nuovo progetto dovrebbe essere lanciato entro il settembre 2019, ma non ha ancora ottenuto l’approvazione finale da parte delle autorità cinesi. (Res)