Romania: ministro Interno Fifor, rafforzeremo la fiducia delle persone nella polizia

- Il ministero dell'Interno romeno ora sta cambiando e lavorerà per rafforzare la fiducia delle persone nella polizia. Lo ha scritto il ministero dell'Interno ad interim, Mihai Fifor, sulla sua pagina di Facebook. "Rafforzeremo la fiducia delle persone nella polizia romena facendo ciò che dobbiamo fare in modo che solo coloro che comprendono e onorano la loro missione facciano parte di questo sistema", ha scritto Fifor su Facebook. Il ministro ha detto inoltre che oggi ha iniziato la giornata con i genitori che stavano aspettando i loro figli, davanti all'Accademia di polizia per completare i test di ammissione. "Ho parlato di molte cose con loro. Di tanto in tanto la loro voce tremava mentre parlavano del desiderio dei figli di indossare l'uniforme della polizia. Ma erano orgogliosi della scelta dei loro figli. Ho parlato con loro di quello che sta succedendo in questi giorni e ho chiesto loro di fidarsi. Il ministero dell'Interno è ora un sistema che sta cambiando. L'orgoglio che ho visto negli occhi di queste persone, voglio vedere negli occhi di ogni agente di polizia. Responsabilità e determinazione", ha aggiunto Fifor.(Rob)