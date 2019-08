Asia: Seul, possibile incontro ad agosto dei ministri Esteri di Corea del Sud, Cina e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud, Cina e Giappone stanno organizzando una riunione trilaterale dei ministro degli Esteri ad agosto: lo riferisce l'agenzia di stampa "Yonhap", che cita un funzionario sudcoreano che ha parlato in condizione di anonimato. La fonte ha affermato che non era stato ancora deciso nulla, ma che era possibile un incontro del genere, considerando che i ministri degli Esteri dei tre paesi si già incontrati in questo formato. Secondo quanto riferito, nel corso dell'incontro si dovrebbe discutere dei recenti lanci di missili a corto raggio da parte della Corea del Nord e degli sforzi in corso per liberare la penisola coreana dalle armi nucleari. (segue) (Git)