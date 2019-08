Georgia-Russia: governo Tbilisi, incontro Putin-Khajimba cerca di legittimare occupazione

- L’incontro fra il presidente russo, Vladimir Putin, e il leader de facto dell’Ossezia del Sud, Raul Khajimba, è l’ennesimo tentativo attraverso cui Mosca cerca di legittimare la sua politica violenta di riconoscere unilateralmente l’occupazione di parte del territorio georgiano. È quanto affermato dal sottosegretario per la Riconciliazione e i Diritti civili, Ketevan Tsikhelashvili, commentando l’incontro di ieri. Secondo Tsikhelashvili, citata dall'agenzia di stampa "Interpressnews", tale incontro rafforzerà ulteriormente l'influenza della Russia sulla regione. "Probabilmente non sorprende che questo accada esattamente ora, in vista delle cosiddette elezioni presidenziali in Abkhazia. Penso che questa mossa sia correlata. Abbiamo anche sentito le richieste di Putin secondo cui il processo elettorale dovrebbe essere democratico e dovrebbe promuovere la stabilità. Penso che le questioni che hanno discusso ci siano state una mossa pre-elettorale. Tuttavia, tale incontro rafforzerà ulteriormente l'influenza della Russia e il suo controllo sul territorio occupato", - ha affermato Tsikhelashvili. (Res)