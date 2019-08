Tav: Ruspandini (Fd’I), investimenti pubblici fondamentali per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, “i governi che si sono susseguiti hanno fatto una scelta gravissima: hanno continuato a diminuire gli investimenti pubblici. E oggi ancora discutiamo se fare o non fare la Tav, un'opera che secondo Confindustria vale 50.000 posti di lavoro”. Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Massimo Ruspandini intervendo in Aula durante la discussione delle mozioni sulla Tav. “La mozione di Fratelli d'Italia sul punto è chiarissima: basta leggere l'elenco delle città coinvolte dai progetti per capire che non possiamo perdere queste occasioni – ha sottolineato -. E allora sì alla Tav, sì alla Pedemontana, e anche sì all'alta velocità fino a Reggio Calabria e poi in Sicilia" "Chi ha governato prima di voi ha la responsabilità di aver provato a risparmiare in modo totalmente fallimentare, ed è ridicolo constatare come in un anno, nonostante le nostre denunce, non sia cambiato nulla. "Abbiamo vissuto un anno d'immobilismo e giochi delle parti fra i due partiti. Ma mentre giocate con i post e le dirette facebook l'Italia sprofonda in un baratro economico e morale profondo come le buche di questa città. E allora l'unica risposta da dare per riconsegnare dignità al nostro paese è: investimenti, infrastrutture, ammodernamento. Grandi opere per una grande Nazione", ha concluso il senatore Ruspandini.(Com)