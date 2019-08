Messico: a maggio investimenti produttivi in calo del 6,9 per cento su anno

- Gli investimenti produttivi in Messico sono caduti a maggio del 6,9 per cento su anno, la peggiore caduta mensile dal settembre 2013, e del 2,7 per cento su mese. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnalando in particolare il robusto calo nel settore delle costruzioni (5,5 per cento). In termini di investimenti lordi, prosegue Inegi, il calo si spinge fino al 6,9 per cento su anno. Si tratta, evidenzia il quotidiano economico "El Financiero", del quarto mese di seguito in cui il dato va in territorio negativo e del peggior dato registrato in un mese di maggio dal 2009, anno in cui la crisi finanziaria internazionale si è abbattuta anche sul paese nordamericano. Gli investimenti produttivi comprendono le spese per macchinari e i beni strumnetali per la costruzione. (segue) (Mec)