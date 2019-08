Myanmar: condannato a 13 anni fondatore del "Myanmar Times" con l'accusa di droga

- Un tribunale del Myanmar ha condannato l'editore australiano, co-fondatore del quotidiano in lingua inglese "Myanmar Times", a 13 anni con l'accusa di droga, un anno dopo che la polizia aveva scoperto una scorta di metanfetamine e oppio a casa sua: lo ha detto il suo avvocato Khun Ring Pan, secondo cui Ross Dunkley, 62 anni, è stato arrestato insieme al socio in affari John Mackenzie e alcune donne del Myanmar a giugno 2018 nella capitale commerciale di Yangon. La polizia ha dichiarato di aver trovato metanfetamina di cristallo, eroina e marijuana. L'avvocato Khun Ring Pan ha dichiarato che Dunkley e Mackenzie sono stati condannati a 13 anni. Dunkley, co-fondatore del quotidiano in lingua inglese "Myanmar Times", che ha gestito per più di un decennio, ha anche pubblicato il "Phnom Penh Post" in Cambogia. Il Myanmar è uno dei maggiori produttori mondiali di droghe illecite, come oppio, eroina e metanfetamine, che vengono spesso introdotte clandestinamente in Cina. (Fim)