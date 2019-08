Kazakhstan: ex ministro Difesa Zhassuzakov estromesso dall'incarico

- L'ex ministro della Difesa kazakho, Saken Zhassuzakov, è stato estromesso dall’incarico e congedato dalle forze armate. Lo riferisce il servizio stampa di Akorda. “Con un decreto presidenziale, per l'adempimento improprio delle funzioni implicite e per gravi omissioni nel garantire la sicurezza di armamenti e munizioni, in attuazione del Programma di ricollocazione e disposizione delle strutture di deposito di armi e munizioni, che ha portato a un'esplosione di munizioni nell’unità militare di Arys, danni su vasta scala in città e vittime: l'ex ministro della Difesa del Kazakhstan Saken Zhassuzakov viene estromesso e congedato dalle forze armate”, si legge nel decreto, in cui si elencano inoltre una serie di personalità militari che sono state ufficialmente rimproverate dalla presidenza. L’esplosione verificatasi lo scorso 24 giugno ad Arys in un deposito di munizioni ha provocato vittime, feriti e danni materiali nella piccola cittadina kazakha. (Res)