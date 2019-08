Agricoltura: Centinaio, confermate previsioni positive per vino

- "L’Italia conserva il primato nella produzione di vino. Lo conferma il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio. “Oggi – spiega in una nota - si apre la stagione della vendemmia, la più importante per il comparto del vino, e le nostre previsioni positive per la prossima annata vengono confermate. I primi dati che giungono affidano ancora all’Italia il primato in termini di produzione e registrano il record storico nell'export”. (segue) (Com)