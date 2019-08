Governo: Marin (FI), matrimonio tra M5s e Lega finito male, ora subito divorzio

- La “fallimentare” esperienza di governo prima finisce e meglio è. Lo sostiene il deputato di Forza Italia Marco Marin. “Lega e M5s – spiega il parlamentare in una nota - sono stati al governo per più di un anno facendo giorno dopo giorno esplodere le loro contraddizioni. E d'altronde questo governo era nato grazie ad un contratto generico e superficiale che diceva tutto e niente. Le tensioni sono esplose prima a livello locale e poi velocemente fino ai ministri stessi che oramai si offendono quotidianamente tra loro". Ora, continua Marin, “se pur è vero che tra moglie e marito non bisogna mettere il dito, lasciatemi dire - aggiunge - che sentire Toninelli che definisce un nano politico Salvini è persino paradossale e comico. Politicamente Salvini tra i grillini sembra Gulliver tra i lillipuziani. Ma lasciando stare le comiche di cui sono protagonisti i gialloverdi quotidianamente tra loro e passando invece alle cose tremendamente serie: il matrimonio tra M5S e Lega è finito. Oggi con i voti sulla Tav al Senato neanche chi tra i gialloverdi è più attaccato alle poltrone ministeriali può più far finta di niente. Resta solo da fare il divorzio: sia veloce e consensuale. Perché questa fallimentare esperienza di governo prima finisce e meglio è. Per il bene degli Italiani", conclude.(com)