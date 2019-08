Speciale difesa: Erdogan, presto una “nuova fase” dell’operazione militare turca oltre-confine siriano

- Le operazioni di “anti-terrorismo” della Turchia nel nord della Siria passeranno presto a una “nuova fase”. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in occasione dell’11ma Conferenza degli ambasciatori ad Ankara. “Porteremo avanti il processo che abbiamo avviato con Scudo dell’Eufrate e Ramo d’ulivo”, ha detto Erdogan facendo riferimento alle operazioni militari condotte dalla Turchia in Siria rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Da mesi Erdogan minaccia il lancio di una nuova offensiva a est del fiume Eufrate, soprattutto nel caso in cui non dovessero andare a buon fine i colloqui con gli Stati Uniti sull’ipotesi di una “zona di sicurezza” lungo la frontiera settentrionale della Siria, con l’obiettivo di allontanare dal territorio turco i militanti curdi delle Unità di protezione dei popoli (Ypg), che Ankara considera un’organizzazione terroristica. (Tua)