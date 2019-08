Speciale difesa: Erdogan, acquisto S-400 è scelta “commerciale” più che “strategica”

- La decisione della Turchia di acquistare il sistema missilistico russo S-400 è “commerciale” più che “strategica”. Lo ha dichiarato il presidente Recep Tayyip Erdogan nel suo intervento all’11ma Conferenza degli ambasciatori, in corso ad Ankara. Il capo dello Stato ha criticato sia gli Stati Uniti che l’Unione europea per il loro “atteggiamento fazioso”: con altri paesi membri della Nato che in passato hanno acquistato il sistema S-400, ha ricordato Erdogan, non è stata adottata la stessa linea dura. Inoltre, secondo il presidente turco, non vi è alcuna prova concreta che suggerisca che gli S-400 possano mettere in pericolo la sicurezza del programma di sviluppo del caccia multiruolo F-35, come sostenuto da Washington. La questione ha portato ai minimi storici nelle ultime settimane i rapporti tra Turchia e Stati Uniti. La Casa Bianca ha annunciato il mese scorso la sospensione temporanea di Ankara dal programma F-35, misura che potrebbe diventare definitiva nel marzo del 2020 se la Turchia non porterà gli S-400 fuori dal proprio territorio. Secondo il Pentagono, infatti, la presenza degli S-400 sul suolo turco potrebbe permettere alla Russia di acquisire informazioni cruciali sulle capacità stealth degli F-35. Di recente gli Stati Uniti hanno anche minacciato l’imposizione di sanzioni nei confronti della Turchia. (Tua)