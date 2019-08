Speciale difesa: Albania, concluso addestramento unità operazioni speciali dell'Aeronautica militare Usa

- Si è concluso in Albania l'addestramento dell'unità operative del Commando delle operazioni speciali dell'aeronautica militare statunitense, svoltosi dallo scorso 29 luglio, nello spazio aereo albanese. Secondo quanto reso noto in un comunicato del ministero della Difesa albanese, all'addestramento a sostegno delle operazioni in Europa, hanno partecipato tre aerei "MC-130J Commando II". Secondo il ministro della Difesa albanese, Olta Xhacka, la quale ha visitato i velivoli militari "l'utilizzo dello spazio aereo albanese e delle basi militari albanesi a sostegno delle operazioni speciali statunitensi, è una testimonianza delle eccellenti relazioni fra l'Albania e gli Stati uniti nel settore della difesa". (Alt)