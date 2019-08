Speciale difesa: Algeria, Istanza nazionale dialogo nega interferenze esercito e presidenza

- Il presidente dell’Istanza nazionale di dialogo e mediazione, Karim Younes, ha negato interferenze sull’organo da parte di entità istituzionali terze come presidenza o esercito. Citato dal quotidiano algerino “Echorouk”, Younes ha dichiarato: “Non vi è alcuna interferenza da parte di alcun organo ufficiale, in particolare la presidenza e l'esercito, nella formazione del corpo e nella nomina dei suoi membri'. L'obiettivo attuale della Cnd è come far uscire il paese dalla crisi”. L’Istanza nazionale di dialogo e mediazione è un gruppo che riunisce una serie di personalità indipendenti ed è promosso dal presidente ad interim Abdelkader Bensalah per organizzare le prossime elezioni presidenziali. La stessa commissione politica, presieduta da Amar Belheimer, ha esaminato inoltre la lista del cosiddetto comitato di saggi e contattato alcuni membri di spicco della comunità algerina all’estero. Il primo agosto scorso l’Istanza nazionale di dialogo e mediazione ha affrontato una prima crisi respingendo le dimissioni del presidente, Karim Younes, il quale era stato bersagliato da forti critiche nei giorni precedenti. Strali provenienti soprattutto dall’opposizione, che lo aveva accusato di avvallare i piani del presidente ad interim Bensalah. La piazza, peraltro, si è finora schierata contro l’Istanza, continuando a chiedere le dimissioni di Bensalah, del premier Noureddin Bedoui e del suo governo come precondizioni per l’avvio di un dialogo. (Ala)