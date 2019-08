Pompei: La Mura (M5s), sindaco si vergogni per sfratto coatto Casa Borrelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaudito, un vero sciacallaggio quanto sta avvenendo a Pompei dove è stato ordinato lo sfratto coatto della casa di riposo per anziani Carmine Borrelli”. Lo ha dichiarato in una nota la senatrice pompeiana Virginia La Mura. “Una modalità violenta di eseguire le operazioni di sgombero che invece erano state prorogate al 10 settembre per attendere che il Tar si esprimesse sulla vicenda – ha sottolineato la senatrice - Invece oggi, con questo caldo torrido estivo, si procede allo sgombero di persone anziane e dei dipendenti che le accudiscono che sono saliti sul tetto cospargendosi di benzina per protesta. E ancora manca qualsiasi bando o piano comunale che preveda i tempi dei lavori e il rientro degli ospiti. Il sindaco, con tutta l'amministrazione, si vergogni! Non sono queste le modalità!”. “Mi attiverò subito affinché siano presi provvedimenti contro questo scempio", ha concluso La Mura. (Ren)