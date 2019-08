Aerospazio: Airbus, lanciato con successo secondo satellite SpaceDataHighway a bordo di Ariane 5

- Il satellite Edrs-C, secondo nodo di comunicazione del sistema SpaceDataHighway (noto anche come Edrs, European Data Relay System), è stato lanciato con successo in orbita geostazionaria a 31 gradi Est da Kourou, nella Guyana Francese, tramite il lanciatore Ariane 5. Dopo una prima fase di test, si legge in un comunicato, raddoppierà la capacità di trasmissione del sistema così da inoltrare simultaneamente i dati provenienti da due satelliti di osservazione e fornirà un back-up ridondante per la SpaceDataHighway. Questo secondo satellite si unirà a Edrs-A, che trasmette quotidianamente le immagini della Terra acquisite dai quattro satelliti di osservazione Sentinel del programma Copernicus. Da quando è entrato in servizio, alla fine del 2016, il satellite ha stabilito più di 20.000 connessioni laser. Il tasso di affidabilità ha raggiunto il 99,5 per cento e le connessioni avvenute con successo hanno scaricato oltre 1 petabyte di dati. Si prevede che i satelliti, incluso Edrs-C, saranno pienamente operativi entro la fine del 2019, quando il collegamento inter-satellite e il servizio end-to-end saranno testati e messi in servizio insieme ai satelliti Sentinel. (segue) (Com)