Aerospazio: Airbus, lanciato con successo secondo satellite SpaceDataHighway a bordo di Ariane 5 (2)

- La SpaceDataHighway è la prima rete al mondo in "fibra ottica" nello spazio basata su una tecnologia laser all'avanguardia. Si tratta di una rete unica di satelliti in orbita geostazionaria, permanentemente fissati al di sopra di una rete di stazioni terrestri in grado di trasmettere dati ad una velocità di 1,8 Gbit/s. Questo sistema sarà un componente chiave del programma Airbus Network for the Sky (NFTS). NFTS combina varie tecnologie – comunicazioni satellitari e terrestri, collegamenti tattici aria-terra, terra-aria e aria-aria, comunicazioni mobili 5G e connessioni laser – in una rete mesh resiliente, unificata, sicura e altamente interoperabile per aeromobili, droni (Uav) ed elicotteri. I satelliti di SpaceDataHighway sono progettati per connettersi via laser ai satelliti di osservazione terrestre in orbita bassa situati a una distanza fino a 4.500 km, a Uav di intelligence o aeromobili in missione. Dalla sua posizione in orbita geostazionaria, il sistema SpaceDataHighway trasmette quasi in tempo reale i dati raccolti dai satelliti di osservazione alla Terra, un processo che normalmente richiederebbe circa 90 minuti. In questo modo, è possibile triplicare la quantità di dati, immagini e video trasmessi dai satelliti di osservazione e riprogrammare la loro missione in qualsiasi momento e in pochi minuti. (segue) (Com)