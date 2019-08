Difesa: governo Zimbabwe, con Mosca nessun accordo in vigore su commercio armi

- Il governo dello Zimbabwe "non ha in mente" per il momento "alcun accordo" con la Russia sulle armi, ma è un'opzione che potrebbe prendere in considerazione in futuro, in caso di necessità. Lo ha detto il ministro degli Esteri dello Zimbabwe, Sibusiso Moyo, in un'intervista ai media russi. Alla fine di giugno, in occasione delle Esercitazioni tecniche e militari tenute in Russia, il viceministro della Difesa dello Zimbabwe Victor Matemadanda aveva affermato che il suo paese era interessato ad importare la tipologia di armi esposte all'evento. "A livello generale fra Russia e Zimbabwe esiste una cooperazione nel settore della sicurezza, ma non vi è alcun aspetto che possa essere considerato un affare di armi o qualcosa di simile", ha detto Moyo. Il ministro ha nondimeno espresso soddisfazione per le relazioni militari esistenti fra i due paesi, mentre sono in corso gli International Army Games (Army-2019), che si tengono ogni anno e ai quali partecipano in quest'edizione - che si chiude il prossimo 17 agosto - anche truppe dello Zimbabwe. Questi giochi sportivi militari rappresentano per il ministro "un'enorme cooperazione tra le forze di difesa dello Zimbabwe e le controparti russe". (Res)