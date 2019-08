Messico: governo, oltre 70 per cento di armi sequestrate proviene dagli Usa

- Dal 1 dicembre del 2018, data di insediamento del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, in Messico sono state sequestrate 1.294 armi da fuoco, 3.353 caricatori, 156.610 cartucce, 41 granate e due lanciagranate. Lo rende noto il ministero della Sicurezza pubblica, presentando il bilancio delle "azioni adottate dal governo per rafforzare i meccanismi di acquisto e porto d'armi da fuoco". La nota, diffusa nel vivo della polemica nata per la sparatorie che hanno causato nel fine settimana la morte di almeno otto messicani negli Usa, segnala che stando ai dati del ministero degli Esteri, oltre il 70 per cento delle armi sequestrate è di provenienza o fabbricazione statunitense. Il ministero della sicurezza ricorda inoltre che stando alle cifre ufficiali, il 72 per cento delle morti violente registrate nei primi sei messi dell'anno è stata causata da arma da fuoco. (segue) (Mec)