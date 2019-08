Regione Lazio: Zingaretti, stanziato fondo 200 mila euro per orfani vittime femminicidio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Lazio è stata la prima regione italiana a stanziare un fondo a sostegno degli orfani e grazie a queste risorse rendiamo strutturale e continua l’azione di intervento avviata in questi anni. Gli aiuti stanziati consentiranno alle ragazze e ai ragazzi, orfani di femminicidio, di ricevere ciascuno 10.000 euro per il primo anno e di 5.000 euro per gli anni successivi fino al compimento del 29° anno di età. Si tratta di contributi stabili per un aiuto concreto – sottolinea l’assessora regionale al Turismo e alle Pari Opportunità, Lorenza Bonaccorsi – a tutte le vittime invisibili del femminicidio evento profondamente traumatico e con una drammatica ricaduta sociale". (Com)