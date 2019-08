Tav: Gelmini (FI), cosa ci vuole per sancire che maggioranza non c'è più?

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, in un tweet, fotografa quanto emerso a palazzo Madama durante l'esame delle mozioni Tav e scrive: "Al Senato, nel dibattito su mozioni sul Tav, dai banchi del governo per i pareri, per la prima volta nella storia si alzano due sottosegretari, uno per il Sì Tav, uno per il No Tav (che si rimette all'Aula). Ci vuol altro per sancire che la maggioranza non c'è più?".(Rin)