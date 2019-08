Difesa: Romania, 80 anni di nave Mircea, oggi rientro nel porto di Costanza

- La nave scuola Mircea, tra le più antiche imbarcazioni della Romania in servizio permanente nei mari e negli oceani del mondo, sta per arrivare nel porto romeno Costanza, sul Mar Nero, al termine del viaggio dedicato agli 80 anni dall'inizio dell'attività per la Marina militare del paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mediafax". Tra il 5 maggio e il 7 agosto, la nave Mircea ha attraversato oltre 8.500 miglia marine in 93 giorni, con scali in 12 porti europei (Siracusa, Barcellona, Almeria, Cadice, Brest, Rouen, L'Aia, Amburgo, Southampton, Lisbona, La Valleta e Istanbul). Una tappa speciale è stata quella del 27 giugno, ad Amburgo, in Germania, dove la nave Mircea è stata costruita e dove, 80 anni fa, ha iniziato il lungo viaggio al servizio delle Forze navali romene. Per tre mesi, l'imbarcazione ha navigato sul Mar Nero, il Mar di Marmara, il Mar Egeo, il Mar Mediterraneo, l'Oceano Atlantico e il Mare del Nord. La nave è intitolata al principe romeno Mircea il Vecchio che regnò nella Valacchia sei secoli fa; sotto il suo dominio il commercio marittimo romeno conobbeun forte sviluppo. (Rob)