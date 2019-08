Tav: Malan (FI), bene maggioranza su Sì, aperta questione politica gigantesca

- Il vicepresidente vicario dei senatori di Forza Italia Lucio Malan, nell'Aula del Senato durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni Tav, ha sottolineato come grazie alla mozione No Tav dei Cinque Stelle oggi si certifichi "che esiste un'ampia maggioranza Si Tav in Parlamento che per la verità c'è già nel Paese, come se è stato sancito dal voto degli italiani alle Europee e alla regione Piemonte. Di questo noi di Forza Italia siamo pienamente soddisfatti, noi che siamo stati sempre, anche nei momenti in cui magari non conveniva, a favore dell'opera e che mai abbiamo candidato nei comuni esponenti No Tav nelle nostre liste". Registriamo, ha proseguito Malan, "dopo le chiare e dure parole del capogruppo della Lega, che la posizione dei Cinque stelle apre una questione politica gigantesca. Vedremo come i due attori principali di questa maggioranza anomala la risolveranno. A noi interessano molto di più gli effetti negativi - ha concluso - che questa situazione genera sul Paese che rimane a crescita zero, dove le imprese chiudono e non si ravvedono prospettive appetibili per il futuro". (Rin)