Milano: un fermo e un indagato per omicidio viale Monza

- Ci sono stati un fermo e un indagato per l'omicidio del 30enne egiziano Milad Gerges avvenuto ieri in viale Monza a Milano. Un omicidio che sarebbe avvenuto per motivi personali, forse per un raptus di violenza, ma le cause sono ancora tutte da verificare visto che, a causa della poca collaborazione da parte degli indagati, non sono ancora chiari i motivi dell'omicidio. Il fermato è un cittadino egiziano del 72 incensurato e regolare sul territorio nazionale è anche il proprietario dell'appartamento in viale Monza 101 dove è stato commesso il crimine che condivideva la propria stanza con la vittima mentre l'indagato per concorso in omicidio è anch'esso un cittadino egiziano incensurato e regolarmente in Italia, è coetaneo della vittima. Anche lui abitante nel medesimo appartamento. Il fermato fino a qualche anno fa aveva un'attività lavorativa formale, ma attualmente era senza lavoro e traeva le risorse per il proprio sostentamento proprio dall'affitto dei posti letto. Al proprio arrivo gli agenti hanno infatti trovato 6 persone che vivevano sotto lo stesso tetto. Nel corso della conferenza sono state smentite alcune indiscrezioni di stampa secondo le quali gli uomini sarebbero stati colti a cercare di pulire la scena del crimine. La posizione dell'indagato si differenzia anche perché è stato lui, insieme ad altri, a telefonare per chiamare i soccorsi e ha aspettato gli agenti sotto casa. Al loro arrivo alle 4.40 gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato il corpo riverso supino e con una ferita di arma da taglio alla testa sul ballatoio del palazzo Secondo una prima ricostruzione basata da quanto inquadrato da una telecamera condominiale l'azione si sarebbe svolta all'interno dell'appartamento e si sarebbe conclusa sul ballatoio del palazzo. (Rem)