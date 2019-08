Usa-Corea del Sud: Trump, iniziati colloqui per maggior contributo economico di Seul per truppe nella regione (2)

- Intanto il governo della Corea del Sud si è detto pronto ad assumere misure repentine e decise per la stabilizzazione dei mercati finanziari. Secondo quanto riferito dal ministro delle Finanze sudcoreano, Hong Nam-ki, al contempo i fondamentali economici del paese restano solidi a dispetto di quelli che il ministro ha definito “rischi temporanei”. Durante un incontro di emergenza con gli altri vertici economici del governo, incluso il governatore della Banca di Corea, Hong ha dichiarato che la crescente volatilità dei mercati è il risultato di “rischi a breve termine” tra loro accavallati. Il ministro ha spiegato che il governo ha già studiato un piano, che include il ricorso a “tutte le misure disponibili, come misure di stabilizzazione del mercato azionario e l’allentamento della regolamentazione sui riacquisti e lo short selling”. (segue) (Was)